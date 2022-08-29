مصدر مقرب من تاو لـ في الجول: الأهلي لم يرد على عرض لوهافر.. نريد حسم موقفنا

يسعى بيرسي تاو لاعب الأهلي لتحديد موقفه سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مُقرب للاعب الجنوب إفريقي، أن نادي لوهافر الفرنسي أرسل عرضًا بالفعل للأهلي.

وذكر المصدر أن لوهافر لم يتلق ردًا من الأهلي حتى اللحظة.

وأوضح المصدر: "نرغب في تحديد موقفنا لأن باب القيد في أوروبا يغلق خلال يومين".

وأتم المصدر: "لم يتواصل معنا أي نادٍ من جنوب إفريقيا".

وينشط لوهافر في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، واحتل المركز الثامن الموسم الماضي.

ويغيب لوهافر عن دوري الدرجة الاولى الفرنسي منذ موسم 2008\2009.

وكانت أنباء قد ترددت قبل عدة أيام عن فسخ الأهلي لتعاقد تاو وانفصال الطرفين.

لكن مصدر من الأهلي نفى لـ FilGoal.com تلك الأنباء: "فسخ تعاقد تاو مع الأهلي؟ شائعات وأخبار ليست صحيحة".

وأضاف "ما زال بيرسي تاو حتى الآن على قوة الأهلي".

وأكمل "اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وموسمه انتهى مع الفريق".

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

وتوج مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

بيرسي تاو (28 عاما) انضم ليلعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني إذ خاض تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27 قبل الانضمام للأهلي.

وعانى اللاعب من الإصابات مع الأهلي إذ غاب عن 24 مباراة.

وخاض تاو مباراة الأهلي ضد المصري في العاشر من أغسطس الجاري ضمن التشكيل الأساسي، وهو آخر ظهور له في قائمة النادي الأحمر.