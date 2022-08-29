حسني عبد ربه: حفل خاص لتكريم حمزة الجمل.. وأوصيت برحيل 11 لاعبا

شدد حسني عبد ربه مدير الكرة في الإسماعيلي على أنه سيتم عمل حفل خاص لتكريم حمزة الجمل وجهازه الفني، مشيرا إلى أنه أوصى ببقاء باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ورحيل 11 لاعبا.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "بفضل الله وجمهورنا والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، نجحنا في الوجود في مكان مريح في الجدول قبل 4 جولات على نهاية المسابقة".

وأضاف "أبناء الإسماعيلي يثبتون دائما أنه لا يساعد النادي إلا أبناءه".

وتابع "تلقيت اتصالا هاتفيا من يحيى الكومي رئيس النادي بأن باقي الجهاز الفني سيستمر في قيادة الفريق في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش".

وواصل "وأبلغني أنه يوم الإثنين سيكون هناك حفل خاص لتكريم حمزة الجمل والجهاز الفني بعد ما قدموه للنادي خلال الموسم .".

واستطرد "حمزة الجمل أدى المطلوب منه، يمكن الاختلاف على النواحي الفنية ولكنه في النهاية وصل للهدف".

واستكمل "هناك شيء غامض وقد يكون هناك بعض الاختلافات الفنية أو بسبب عدم وجود تقرير فني".

وأردف "البعض طالب أيضا بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يعتادوا على المشاركة خصوصا بعد ضمان البقاء في الدوري لكي يتم حسم مستقبلهم بعد الحصول على الفرصة".

وأتم "أوصيت باستمرار عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي لأنهما من العناصر الأساسية في الفريق مع رحيل 10-11 لاعبا آخر مع عدم تقديمهم للفائدة الفنية المنتظرة. هناك أكثر من لاعب يتقاضون أموالا كثيرة دون أن يقدموا المنتظر".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة مع مباراة أخيرة سيلعبها أمام طلائع الجيش.