انتهت كرة سلة - مصر (65) - (85) جنوب السودان.. تصفيات كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وسيتصدر الفائز المجموعة بحصوله على نقطتين، فيما سيحصل الخاسر على نقطة.

ويتأهل الأول والثاني من هذه المجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى.

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نهاية المباراة: مصر 65-85 جنوب السودان

الفارق 24 نقطة.. 85-61

الفارق 23 نقطة.. 84-61

الفارق يتقلص إلى 18 نقطة.. 79-61

فارق 20 نقطة.. 79-59

نهاية الربع الثالث: مصر 55-70 جنوب السودان

مصر تقلص الفارق 69-54.. فارق 15 نقطة

69-53 لصالح جنوب السودان

67-53 لصالح جنوب السودان

65-52 لصالح جنوب السودان

63-52.. الفارق يتقلص

61-46 لصالح جنوب السودان

57-44 لصالح جنوب السودان

57-41.. التفوق مستمر

55-41 لصالح جنوب السودان.. الفارق يتقلص

55-38 لصالح جنوب السودان

52-36 لصالح جنوب السودان.. الرقعة تتسع للغاية

نهاية الربع الثاني: مصر 34-46 جنوب السودان

وقت مستقطع لمصر قبل نهاية الربع الثاني بـ 40 ثانية

الفارق يعود لسابق عهده.. 46-32

44-32.. مصر تقلص الفارق مجددا قبل النهاية

الفارق يتسع بثلاثية... 44-30

مصر تقلص الفارق.. 41-30

وقت مستقطع مصري

ثلاثية الرد من جنوب السودان.. 41-28

ثلاثية مصرية تقلص الفارق إلى 10 نقاط.. 38-28

38-25.. الفارق يتقلص

الفارق يصل إلى 15 نقطة.. 38-23

النتيجة 36-23 لصالح جنوب السودان

تفوق جنوب السودان مستمر.. 36-22

ثلاثية تعيد الوضع لسابق عهده.. 34-20

وقت مستقطع لجنوب السودان

مصر تقلص الفارق مجددا.. 31-20

ثلاثية تقلص الفارق.. 31-18

31-15.. الفارق يواصل الاتساع

29-15 لجنوب السودان

27-15 لجنوب السودان

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: مصر 14-25 جنوب السودان

24-14.. الفارق 10 نقاط الآن

22-14.. الفارق 8 نقاط

تقليص الفارق.. 20-12

الرد بثلاثية.. 20-11

ثلاثية مصرية.. النتيجة 17-11

15-8.. الفارق يتسع من جديد

13-8 لصالح جنوب السودان.. الفراعنة يقلصون الفارق

الرميات الحرة تقود جنوب السودان إلى 10-2

8-2 لجنوب السودان بثلاثية

5-2 لجنوب السودان

3-2 لجنوب السودان

الضربة الأولى مصرية.. 2-0

بداية المباراة