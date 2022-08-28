انتهت كرة سلة - مصر (65) - (85) جنوب السودان.. تصفيات كأس العالم

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وسيتصدر الفائز المجموعة بحصوله على نقطتين، فيما سيحصل الخاسر على نقطة.

ويتأهل الأول والثاني من هذه المجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى.

------

نهاية المباراة: مصر 65-85 جنوب السودان

الفارق 24 نقطة.. 85-61

الفارق 23 نقطة.. 84-61

الفارق يتقلص إلى 18 نقطة.. 79-61

فارق 20 نقطة.. 79-59

نهاية الربع الثالث: مصر 55-70 جنوب السودان

مصر تقلص الفارق 69-54.. فارق 15 نقطة

69-53 لصالح جنوب السودان

67-53 لصالح جنوب السودان

65-52 لصالح جنوب السودان

63-52.. الفارق يتقلص

61-46 لصالح جنوب السودان

57-44 لصالح جنوب السودان

57-41.. التفوق مستمر

55-41 لصالح جنوب السودان.. الفارق يتقلص

55-38 لصالح جنوب السودان

52-36 لصالح جنوب السودان.. الرقعة تتسع للغاية

نهاية الربع الثاني: مصر 34-46 جنوب السودان

وقت مستقطع لمصر قبل نهاية الربع الثاني بـ 40 ثانية

الفارق يعود لسابق عهده.. 46-32

44-32.. مصر تقلص الفارق مجددا قبل النهاية

الفارق يتسع بثلاثية... 44-30

مصر تقلص الفارق.. 41-30

وقت مستقطع مصري

ثلاثية الرد من جنوب السودان.. 41-28

ثلاثية مصرية تقلص الفارق إلى 10 نقاط.. 38-28

38-25.. الفارق يتقلص

الفارق يصل إلى 15 نقطة.. 38-23

النتيجة 36-23 لصالح جنوب السودان

تفوق جنوب السودان مستمر.. 36-22

ثلاثية تعيد الوضع لسابق عهده.. 34-20

وقت مستقطع لجنوب السودان

مصر تقلص الفارق مجددا.. 31-20

ثلاثية تقلص الفارق.. 31-18

31-15.. الفارق يواصل الاتساع

29-15 لجنوب السودان

27-15 لجنوب السودان

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: مصر 14-25 جنوب السودان

24-14.. الفارق 10 نقاط الآن

22-14.. الفارق 8 نقاط

تقليص الفارق.. 20-12

الرد بثلاثية.. 20-11

ثلاثية مصرية.. النتيجة 17-11

15-8.. الفارق يتسع من جديد

13-8 لصالح جنوب السودان.. الفراعنة يقلصون الفارق

الرميات الحرة تقود جنوب السودان إلى 10-2

8-2 لجنوب السودان بثلاثية

5-2 لجنوب السودان

3-2 لجنوب السودان

الضربة الأولى مصرية.. 2-0

بداية المباراة

جنوب السودان منتخب مصر لكرة السلة تصفيات كأس العالم لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم سلة - مصر تكتسح الكاميرون وتحافظ على صدارة المجموعة مؤقتا بتصفيات المونديال انتهت في تصفيات مونديال السلة - الكاميرون (74) (86) مصر.. اكتساح الفراعنة استدعاء بلال عبد المطلب للانضمام إلى معسكر BWB سلة – مصر تقهر تونس في المنستير وتقفز إلى صدارة المجموعة مؤقتا بتصفيات المونديال انتهت في تصفيات مونديال السلة - تونس (61) (67) مصر.. انتصار الفراعنة كرة سلة - حلم المونديال من تونس.. الجمعة انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم كرة سلة - الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي أرماند
أخر الأخبار
كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم 2 دقيقة | كرة سلة
فهد المولد ينضم إلى الشباب لمدة 3 سنوات 18 دقيقة | ميركاتو
حسني عبد ربه: حفل خاص لتكريم حمزة الجمل.. وأوصيت برحيل 11 لاعبا 52 دقيقة | الكرة المصرية
هندريك: رحيلي عن الأهلي كان لأسباب غير كروية.. وإذا تحدثت ستحدث أزمات 54 دقيقة | الكرة المصرية
غرابة: سأتقدم باستقالتي في إنبي للتفرغ للعمل مع منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
في مباراة الـ 112 دقيقة.. ريال مدريد يخطف فوزا مثيرا من أرض إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس سموحة: لا يوجد حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإيطالي - نابولي يحتفظ بالصدارة رغم التعثر.. أومتيتي يظهر ولا يشارك في تعادل ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث