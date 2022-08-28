مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (1) ريال مدريد.. تحية لـ خاركي

يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

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ق.21 الملعب يصفق في الدقيقة 21 تحية لـ داني خاركي

ق.20 كروس ينفذ الركنية وروديجير يرتقي ويسدد أعلى العارضة

ق.20 فينيسيوس ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس يتصدى بصعوبة

ق.12 جوووووووول فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بعد تمريرة تشواميني

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة