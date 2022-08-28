مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (1) ريال مدريد.. تحية لـ خاركي
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:39
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا
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ق.21 الملعب يصفق في الدقيقة 21 تحية لـ داني خاركي
ق.20 كروس ينفذ الركنية وروديجير يرتقي ويسدد أعلى العارضة
ق.20 فينيسيوس ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس يتصدى بصعوبة
ق.12 جوووووووول فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بعد تمريرة تشواميني
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
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