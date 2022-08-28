مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (0) ريال مدريد.. الشوط الأول

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد × سيلتا فيجو

يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

--------------------------

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
الكشف عن سبب تورم عين لابورتا ليفاندوفسكي ينشر الرعب ويقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد تشكيل ريال مدريد – روديجير أساسي.. وعودة كروس أمام إسبانيول خيتافي يوقف قطار فياريال ويحقق رقما سلبيا غير مسبوق انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4) (0) بلد الوليد.. فوز عريض سكاي: ريجيلون إلى أتليتكو مدريد تشكيل برشلونة – كوندي أساسي لأول مرة.. وعودة بوسكيتس أمام بلد الوليد رومانو: فالنسيا واثق من التوقيع مع كافاني.. وشرط جعله يفضله عن عرض سوسيداد
أخر الأخبار
الكشف عن سبب تورم عين لابورتا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز 15 دقيقة | ميركاتو
القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار 17 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (0) ريال مدريد.. الشوط الأول 28 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي ينشر الرعب ويقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
دونجا يودع الإسماعيلي برسالة عبر إنستجرام 34 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير سعودية: المولد يوقع مع الشباب بعد رفع الإيقاف 48 دقيقة | ميركاتو
محاولة ابتزاز كبرى.. بول بوجبا يرد على شقيقه 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث