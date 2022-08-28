مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (0) ريال مدريد.. الشوط الأول
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:39
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا
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بداية المباراة
**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
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