مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) (0) ريال مدريد.. الشوط الأول

يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

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بداية المباراة

**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة