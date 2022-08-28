انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (1) (3) ريال مدريد.. فوز مثير

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في ملعب RCDE ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية المباراة

ق,+100 جوووووووووول بنزيمة يسكن الركلة الحرة في الشباك بسهولة أمام كابريرا المدافع الحارس

ق.+98 القائد لياندرو كابريرا قلب الدفاع سيحرس مرمى إسبانيول

ق.+96 بطاقة حمراء لـ ليكومتي حارس مرمى إسبانيول بعد مراجعة الفيديو

ق.+94 الحكم يراجع إمكانية بطاقة حمراء لـ حارس إسبانيول بسبب تدخُل على سيبايوس

ق.+92 عرضية من ألابا ورأسية من بنزيمة يتصدى لها ليكومتي بأعجوبة

ق.88 جووووووووول بنزيمة يسجل الثاني بعد عرضية فينيسيوس

ق.85 دخول كارباخال بدلا من لوكاس فاسكيز في آخر تغيير لـ ريال مدريد

ق.80 دخول سيبايوس بدلا من كروس

ق.76 تسديدة من بنزيمة يتصدى لها المدافع وتخرج إلى ركنية

ق.63 بنزيمة يسدد وليكومتي يتصدى ببراعة

ق.59 تصدٍ هائل من كورتوا أمام تسديدة خوسيلو

ق.58 دخول رودريجو وكامافينجا بدلا من مودريتش وفالفيردي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول خوسيلو يدرك التعااادل بالتخصص في مرمى ريال مدريد

ق.42 فرصة خطيرة لـ إسبانيول برأسية من خوسيلو تجاور القائم بقليل

ق.39 تصدي لـ كورتوا أمام تسديدة قوية من إسبانيول

ق.36 تسديدة من توني كروس لكن المدافع يبعدها إلى ركنية

ق.21 الملعب يصفق في الدقيقة 21 تحية لـ داني خاركي

ق.20 كروس ينفذ الركنية وروديجير يرتقي ويسدد أعلى العارضة

ق.20 فينيسيوس ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس يتصدى بصعوبة

ق.12 جوووووووول فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بعد تمريرة تشواميني

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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