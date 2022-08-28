جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في وسط الأسبوع ضمن بعض التغييرات في جدول الدوري بسبب إقامة كأس العالم في الشتاء.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات متقدما على توتنام ومانشستر سيتي بنقطتين.

ويأتي جدول مباريات الدوري كالتالي:

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