انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4) (0) بلد الوليد.. فوز عريض

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة - بلد الوليد

يستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد في ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+92 جووووول روبيرتو يسجل الرابع لـ برشلونة في متابعة لتسديدة ليفاندوفسكي المرتدة من العارضة

ق.82 دخول فيران توريس بدلا من ديمبيلي

ق.78 دخول فرانك كيسي بدلا من بوسكيتس

ق.76 دخول روبيرتو أرويو بدلا من أنور

ق.72 أنسو فاتي يخترق ويسدد لكن ماسيب يتصدى

ق.70 أنور تهامي يهدر انفرادا كاملا بمرمى برشلونة

ق.68 بلد الوليد يهدد لأول مرة بفرصة ثلاثية لكن تير شتيجن وكوندي يتألقان في الإبعاد

ق.65 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل الثالث بشكل رائع

ق.61 دخول سيرخيو ليون وتوني فيا بدلا من جوارديولا وسانشيز

ق.61 دخول دي يونج وفاتي وسيرجي روبيرتو بدلا من جافي ورافينيا وأراوخو في صفوف برشلونة

دخول أوسكار بلانو وروكي ميسا بدلا من مونتشو وألفارو أجوادو في صفوف بلد الوليد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جارسيا يبعد الكرة بأعجوبة من أمام أنور وكاد أن يسكنها شباكه

ق.45 تسديدة من 40 ياردة لـ جوارديولا لكن تمر أعلى مرمى تير شتيجن المتقدم

ق.43 جووووول بيدري يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة بعد تمريرة ديمبيلي من الجهة اليمنى

ق.37 فاصل مهاري من ديمبيلي وتسديدة يسارية يمسك بها ماسيب

ق.27 رافينيا يتلاعب بدفاع بلد الوليد ويسدد كرة يمينية تجاور القائم

ق. 23 جووووول أوووول.. عرضية من رافينيا مرت من الجميع وقابلها ليفاندوفسكي بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق 21: تسديدة من ديبملي في القائم الأيمن

ق.12 فرصة هائلة! عرضية من رافينيا ورأسية من ليفاندوفسكي اصطدمت بالقائم ثم بالحارس وسارت على خط المرمى

ق.6 تهديد أول من ديمبيلي لكن الكرة إلى الركنية

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري الإسباني
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