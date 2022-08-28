مدرب نانت: مصطفى محمد عظيم في ضربات الرأس.. وهذا سبب غضبه بنهاية المباراة

أشاد أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، بمهاجمه مصطفى محمد نجم مباراة تولوز.

نانت قلب تأخره إلى فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم على تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحدها من توقيع مصطفى محمد.

وصرّح كومبواريه بعد اللقاء: "مهاجمونا لم يكونوا قد سجّلوا منذ فترة طويلة، ولذا من الجيد أن إيفان جيساند ومصطفى محمد سجلا لأول مرة اليوم، هذا سيعطيهما الثقة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "نمتلك مرونة في خط الهجوم، فـ جيساند ومصطفى يمكن توظيفهما بأكثر من مركز".

هل شعرت بالراحة لتسجيل جيساند ومصطفى محمد أخيرًا؟

"نعم، لقد تحررا من العبء الواقع عليهما، هذا مهم للمهاجمين. الثقة مهمة حتى تسجل. مصطفى طموح وكان يتمنى لو سجّل أكثر. شعر بالغضب في نهاية المباراة عندما لم يمرر له بلاس الكرة، وهذا جيد، يعجبني عندما يغضب اللاعبون بعض الشيء".

هل أثبت مصطفى محمد قدرته على اللعب في المساحات الضيقة؟

"مصطفى أعطانا الكثير من الحلول بتحركاته المستمرة. إنه ماهر أمام المرمى ويتمتع بقدرات عظيمة في الضربات الرأسية، لديه توقيت مميز، ويجب أن نرسل إليه العرضيات. لقد افتتح سجل أهدافه اليوم".

وافتتح المهاجم المصري أهدافه في الدوري الفرنسي ونجح في قيادة نانت لتحقيق فوزه الأول في الدوري.

وفي أول 15 دقيقة لمصطفى محمد في المباراة نجح في قيادة فريقه لتحويل تأخره إلى فوز أمام تولوز.

وكان تولوز قد أنهى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون مقابل سجله زكريا أبو خلال في الدقيقة 15.

واستغل أبو خلال كرة عرضية حولها بقدمه اليسرى داخل شباك نانت مسجلا أول أهداف اللقاء.

وشارك الثنائي مصطفى محمد ولودوفيتش بلاز مع انطلاق الشوط الثاني.

وساهم مصطفى محمد في الهدف الأول بعد تمريرة إلى موسيس سيمون الذي رفع كرة عرضية في الدقيقة 50 حولها إيفان جيساند براسية رائعة مسجلا هدف التعادل.

وافتتح المهاجم المصري أهدافه في الدوري الفرنسي في الدقيقة 55 عندما حول كرة عرضية من الجانب الأيمن برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وواصل مصطفى محمد تألقه وصنع في الدقيقة 61 ثالث أهداف نانت بعدما نجح موسيس سيمون في تسجيلها.

وقاد مصطفى فريقه لتحقيق الانتصار الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد أربع جولات.

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع بالتساوي مع فريق تولوز.

ويلعب نانت مباراته المقبلة مساء الأربعاء أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وبذلك في أربع جولات نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين خلال مشاركة في 171 دقيقة بالمسابقة حتى الآن.

فماذا قدم مصطفى محمد في هذه المباراة؟

1 هدف

1 تمريرات حاسمة

3 تسديدات

تسديدة واحدة على المرمى

18 لمس الكرة

5 تمريرة صحيحة (من أصل 8)

دقة التمرير 63%

تمريرة مفتاحية

3 محاولات للمراوغة (0 ناجحة)

صنع فرصة كبيرة

6 صراعات هوائية (فاز بواحد)

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر.