مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0) - (2) توتنام.. الثاااااني
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 17:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام أمام نوتنجهام فورست في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق82: جووووووووول الثاني من هاري كين برأسية متقنة بعد عرضية من ريتشارلسون
ق55: ضربة جزاء لصالح توتنام بعد لمسة يد على ستيف كوك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31: سون يهدر انفرادا ولكن الراية ترفع على كل حال.. الكوري في وضعية تسلل
ق21: تسديدة من لويس أوبراين يتصدى لها هوجو لوريس
ق15: تسديدة قوية من سون من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة بقليل
ق12: قائد نوتنجهام فورست ينقذ هدفا مؤكدا من أمام هاري كين قبل التسديد من داخل منطقة الجزاء
ق6: جووووووووول أول عن طريق هاري كين بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي
بداية المباراة
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