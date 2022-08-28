مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0) - (2) توتنام.. الثاااااني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام أمام نوتنجهام فورست في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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ق82: جووووووووول الثاني من هاري كين برأسية متقنة بعد عرضية من ريتشارلسون

ق55: ضربة جزاء لصالح توتنام بعد لمسة يد على ستيف كوك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31: سون يهدر انفرادا ولكن الراية ترفع على كل حال.. الكوري في وضعية تسلل

ق21: تسديدة من لويس أوبراين يتصدى لها هوجو لوريس

ق15: تسديدة قوية من سون من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة بقليل

ق12: قائد نوتنجهام فورست ينقذ هدفا مؤكدا من أمام هاري كين قبل التسديد من داخل منطقة الجزاء

ق6: جووووووووول أول عن طريق هاري كين بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي

بداية المباراة