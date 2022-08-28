سكاي: لوكاكو مهدد بالغياب عن دربي ميلانو بسبب الإصابة

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

باتت مشاركة روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في دربي ميلانو مهددة بسبب إصابة عضلية.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وكشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس عن تعرض لوكاكو لإجهاد في عضلة الفخذ الأيسر بتدريبات اليوم.

وألحق لاتسيو أول خسارة بإنتر في دوري هذا الموسم ضمن مباريات الجولة الثالثة والتي انتهت بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وأشار دي مارزيو إلى شعور لوكاكو بإجهاد في عضلة الفخذ الأيسر خلال تدريبات اليوم.

وأوضح صحفي سكاي سبورتس أن المهاجم البلجيكي بات من المؤكد غيابه أمام كريمونيسي بعد غدا الثلاثاء.

وبات لوكاكو مهددا بالغياب عن لقاء ميلان في الدوري يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخضع لوكاكو لمزيد من الفحوصات الطبية غدا الإثنين لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات.

وشارك لوكاكو في ثلاث مباريات مع إنتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن تواجد إنتر بجوار كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة وفيكتوريا بلزن.

إنتر لوكاكو الدوري الإيطالي ميلان
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