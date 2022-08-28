مباشر الدوري الفرنسي - نانت (3)-(1) تولوز.. جوووول مصطفى محمد يصنع الثالث

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليل - الدوري الفرنسي

يستضيف نانت فريق تولوز ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بينما تولوز في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

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ق61 جوووول موسيس سيمون يسجل بصناعة مصطفى محمد

ق55 جووووول مصطفى محمد

ق50 جووووول التعادل من إيفان جيساند برأسية

ق47 تسديدة من مصطفى محمد أعلى العارضة

ق46 مشاركة مصطفى محمد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جوووول زكريا أبو خلال يتقدم بالهدف الأول لتولوز

ق11 العارضة تتصدى لتسديدة أندري جيروتو لاعب نانت

انطلاق المباراة

نانت تولوز الدوري الفرنسي
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