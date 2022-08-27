انتهت في الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) بولونيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وبولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

بينما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

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ق58: جوووووووووووووول الثاني لميلان عن طريق أولفييه جيرو بعد عرضية من لياو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: لياو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس

ق 45: تسديدة من جيرو تمر بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء.

ق 25: تسديدة من ميسياس ترتد من الحارس ومتابعة من لياو لكن أعلى العارضة.

#ميلان يتقدم 1-0.. دي كيتيلير يقتلع الكرة من منتصف الملعب ويهدي لياو تمريرة وضعها الأخير بهدوء في الشباك مسجلاً هدف المباراة الأول#الدوري_الإيطالي #ميلان_بولونيا#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/mM7MlrCCwc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

ق 21: جوووول أووول.. صناعة دي كيتلاري وتمريرة أرضية وتسديدة أرضية من لياو تسكن الشباك في الزاوية القريبة.

بداية اللقاء