مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) بولونيا.. بداية الشوط الثاني

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وبولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

بينما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: لياو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس

ق 45: تسديدة من جيرو تمر بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء.

ق 25: تسديدة من ميسياس ترتد من الحارس ومتابعة من لياو لكن أعلى العارضة.

ق 21: جوووول أووول.. صناعة دي كيتلاري وتمريرة أرضية وتسديدة أرضية من لياو تسكن الشباك في الزاوية القريبة.

بداية اللقاء

ميلان الدوري الإيطالي بولونيا
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