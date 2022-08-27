مباشر صراع الهبوط - إيسترن كومباني (1) - (1) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.
وإليكم ترتيب صراع الهبوط وفقا للموقف الحالي:
14- المقاولون العرب (35 نقطة من 33 مباراة)
15- غزل المحلة (35 نقطة من 33 مباراة)
16- الجونة (33 نقطة من 33 مباراة)
17- إيسترن كومباني (31 نقطة من 33 مباراة - حتى الآن)
18 - مصر للمقاصة (هبط رسميا - 15 نقطة من 33 مباراة)
ويهبط إيسترن كومباني رسميا إذا خسر أو تعادل في مباراة اليوم.
ويتفوق الجونة على إيسترن بالمواجهات المباشرة، حيث فاز الجونة 2-0 ذهابا فيما فاز إيسترن 3-2 إيابا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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بداية المباراة