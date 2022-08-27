مباشر صراع الهبوط - إيسترن كومباني (1) - (1) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

وإليكم ترتيب صراع الهبوط وفقا للموقف الحالي:

14- المقاولون العرب (35 نقطة من 33 مباراة)

15- غزل المحلة (35 نقطة من 33 مباراة)

16- الجونة (33 نقطة من 33 مباراة)

17- إيسترن كومباني (31 نقطة من 33 مباراة - حتى الآن)

18 - مصر للمقاصة (هبط رسميا - 15 نقطة من 33 مباراة)

ويهبط إيسترن كومباني رسميا إذا خسر أو تعادل في مباراة اليوم.

ويتفوق الجونة على إيسترن بالمواجهات المباشرة، حيث فاز الجونة 2-0 ذهابا فيما فاز إيسترن 3-2 إيابا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 محمد هلال لاعب البنك الأهلي يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني، إثر تدخل عنيف على مودي ناصر

ق 5 جووووول التعادل العاجل!! إسحاقو يعقوبو يدرك التعادل سريعا بعد اجتيازه لحارس مرمى إيسترن

ق 3 جووووول أول يشعل المباراة مبكرا.. إيسترن يتمسك بالبقاء.. ركنية تصل إلى صابر الشيمي ليسجل بالرأس في الشباك

بداية المباراة

إيسترن كومباني الدوري المصري البنك الأهلي صراع الهبوط
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