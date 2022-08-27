انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب جهاز الرياضة العسكري.

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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد

ق 83: نزول علي عمرو بدلا من شرقية

ق 76: نزول رأفت خليل ومحمد محمود بدلا من أحمد عبد النبي ومحمد أشرف

ق 71: جوووول احتساب الهدف لأحمد سمير بعد العودة للفيديو

ق 70: نزول زياد طارق بدلا من أحمد سيد غريب

ق 66: هدف غير محتسب لأحمد سمير بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: إنذار لـ أحمد سيد غريب بعدما لمس الكرة باليد

ق 35: أخطر فرصة من محمد أشرف بتسديدة قوية اصطدمت في أحمد سيد غريب وخرجت جوار القائم

ق 22: أحمد سيد غريب في مواجهة المرمى ويسدد في يد بسام

انطلاق المباراة