انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب جهاز الرياضة العسكري.
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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد
ق 83: نزول علي عمرو بدلا من شرقية
ق 76: نزول رأفت خليل ومحمد محمود بدلا من أحمد عبد النبي ومحمد أشرف
ق 71: جوووول احتساب الهدف لأحمد سمير بعد العودة للفيديو
ق 70: نزول زياد طارق بدلا من أحمد سيد غريب
ق 66: هدف غير محتسب لأحمد سمير بسبب التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 38: إنذار لـ أحمد سيد غريب بعدما لمس الكرة باليد
ق 35: أخطر فرصة من محمد أشرف بتسديدة قوية اصطدمت في أحمد سيد غريب وخرجت جوار القائم
ق 22: أحمد سيد غريب في مواجهة المرمى ويسدد في يد بسام
انطلاق المباراة
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