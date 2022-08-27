استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب جهاز الرياضة العسكري.

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ق 38: إنذار لـ أحمد سيد غريب بعدما لمس الكرة باليد

ق 35: أخطر فرصة من محمد أشرف بتسديدة قوية اصطدمت في أحمد سيد غريب وخرجت جوار القائم

ق 22: أحمد سيد غريب في مواجهة المرمى ويسدد في يد بسام

انطلاق المباراة