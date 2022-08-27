فيرمينو يتعملق وشيء غائب من 33 عاما.. أرقام من فوز ليفربول الكاسح على بورنموث

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:55

كتب : محمود حمدي

احتفال فيرمينو بالهدف - ليفربول أمام بورنموث

شهدت مباراة ليفربول وبورنموث تحقيق مجموعة من الأرقام عقب النتيجة الكبيرة التي حققها فريق المدرب يورجن كلوب.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، ترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وويليام كارفاليو وهارفي إيليوت.

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قائمة الانتصارات الأكبر

انضم ليفربول إلى قائمة الفرق التي حققت الانتصار الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

الفوز هو الأول لليفربول في الدوري في الجولة الرابعة وهو أكبر فوز في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ليستر سيتي أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون.

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فيرمينو يتعملق

البرازيلي فيرمينو أصبح أول لاعب من ليفربول يشارك في أربعة أهداف في الشوط الأول من أي مباراة في البريميرليج، والأول بشكل عام منذ هاري كين أمام ستوك سيتي مع توتنام في 2017.

فيرمينو الذي سجل هدفين وصنع 3 أهداف ساهم للمرة الأولى بخمسة أهداف في مباراة واحدة بجميع المسابقات مع ليفربول.

كما سجل البمهاجم البرازيلي في آنفيلد بعد غياب منذ ديسمبر 2020 أمام توتنام.

ليفربول سجل خمسة أهداف في شوط واحد في البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.

الهولندي فيرجل فان دايك سجل الهدف الـ 18 له في الدوري الإنجليزي.

رقم غائب

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

وعادل ليفربول أكبر فوز له في الدوري على حساب كريستال بالاس بنتيجة 9_0 وبنتيجة 10-1 على حساب روثرهام في عام 1896.

رقم سلبي

في المقابل دون بورنموث رقما سلبيا بالخسارة الثقيلة على يد ليفربول بنتيجة 9_0.

وتلقت شباك بورنموث 16 هدفا خلال 3 مباريات متتالية بموسم واحد للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وخسر بورنموث على يد أرسنال بنتيجة 3-0 وعلى يد مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 قبل الهزيمة من ليفربول.

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