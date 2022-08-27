مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (0) فولام.. ساكا يهدر الأول
السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وفولام ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
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ق33: ساكا يهدر انفرادا مؤكدا بعد تمريرة من مارتينيلي
ق12: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي أرسنال بعد تدخل تيتي على بوكايو ساكا
بداية المباراة
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