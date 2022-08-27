انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) فولام.. فوز رابع للجانرز

أوديجارد: هذه روح أرسنال.. وجابرييل: أشقائي دفعوني للأمام

هالاند يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23

ثق في العملية.. أرسنال يقلب تأخره أمام فولام لفوز بهدفين

أرنولد: الفوز كان ضروريا بعد بداية مخيبة للآمال وكارفاليو ما زال لديه الكثير

جوارديولا: لمثل هذه المباريات أحضرنا هالاند.. والدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا

توخيل: خضت تجربة المدرجات ولا أريد إعادتها.. جالاجر أخطأ وطرده مستحق

إيليوت: أفعل كل شيء لمساعدة صلاح في الحصول على الحذاء الذهبي

كلوب: لم يمكننا احترام بورنموث أكثر من ذلك.. وحالة هدف أرنولد لا تعجبني