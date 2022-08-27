انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) فولام.. فوز رابع للجانرز

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بالهدف أمام أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وفولام ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: ساكا يهدر انفرادا مؤكدا بعد تمريرة من مارتينيلي

ق12: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي أرسنال بعد تدخل تيتي على بوكايو ساكا

بداية المباراة

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
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