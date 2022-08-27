انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) فولام.. فوز رابع للجانرز
السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وفولام ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
--------------------------------
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: ساكا يهدر انفرادا مؤكدا بعد تمريرة من مارتينيلي
ق12: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي أرسنال بعد تدخل تيتي على بوكايو ساكا
بداية المباراة
نرشح لكم
أوديجارد: هذه روح أرسنال.. وجابرييل: أشقائي دفعوني للأمام هالاند يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 ثق في العملية.. أرسنال يقلب تأخره أمام فولام لفوز بهدفين أرنولد: الفوز كان ضروريا بعد بداية مخيبة للآمال وكارفاليو ما زال لديه الكثير جوارديولا: لمثل هذه المباريات أحضرنا هالاند.. والدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا توخيل: خضت تجربة المدرجات ولا أريد إعادتها.. جالاجر أخطأ وطرده مستحق إيليوت: أفعل كل شيء لمساعدة صلاح في الحصول على الحذاء الذهبي كلوب: لم يمكننا احترام بورنموث أكثر من ذلك.. وحالة هدف أرنولد لا تعجبني