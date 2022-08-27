مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (1) روما.. جووووول ديبالا يصنع وتامي يسجل
السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستيديوم.
ويحتل روما المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط.
المباراة مذاعة على تطبيق ستارز بلاي وقناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
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#ديبالا يصنع بمقصية و #أبراهام يسجل..#روما يعود ويسجل هدف التعادل عن طريق أبراهام من كرة رأسية#الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_روما #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/0zBGjo5YXP— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق 69: جوووووول التعااااادل.. ديبالا يصنع بعرضية على الطائر ورأسية من تامي أبراهام تساوي التعادل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
هدف ثان رائع وممتع يسجله مانويل لوكاتيلي لكن الحكم يلغيه بعد مراجعة تقنية الفيديو.. شاهد اللقطة#الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_روما #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/lR2nPYZ30k— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق 26: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على فلاهوفيتش في الهجمة.
ق 25: جووووول الثااااني.. عرضية من كوادرادو أرضية وتسديدة من لوكاتيلي تسكن الزاوية اليسرى للحارس.
متع ناظريك بهذا الهدف الرائع..
الصربي #فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول لليوفي من ضربة حرة متقنة بشكل كبير#الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_روما #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/QSb7VFZBq3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق 2: جووووول أووووول.. دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة
بداية اللقاء