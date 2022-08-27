مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. جووووول فلاهوفيتش والأول
السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستيديوم.
ويحتل روما المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط.
المباراة مذاعة على تطبيق ستارز بلاي وقناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
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متع ناظريك بهذا الهدف الرائع..
الصربي #فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول لليوفي من ضربة حرة متقنة بشكل كبير#الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_روما #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/QSb7VFZBq3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق 2: جووووول أووووول.. دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة
بداية اللقاء
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