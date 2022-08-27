مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. جووووول فلاهوفيتش والأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستيديوم.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط.

المباراة مذاعة على تطبيق ستارز بلاي وقناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

--

متع ناظريك بهذا الهدف الرائع.. الصربي #فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول لليوفي من ضربة حرة متقنة بشكل كبير#الدوري_الإيطالي #يوفنتوس_روما #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/QSb7VFZBq3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

ق 2: جووووول أووووول.. دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء