مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. جووووول فلاهوفيتش والأول

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستيديوم.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط.

المباراة مذاعة على تطبيق ستارز بلاي وقناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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ق 2: جووووول أووووول.. دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء

يوفنتوس روما الدوري الإيطالي
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