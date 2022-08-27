مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي والإسماعيلي التي تقام في ملعب بتروسبورت في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.
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ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي
بداية المباراة
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