مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي والإسماعيلي التي تقام في ملعب بتروسبورت في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.

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ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي

بداية المباراة