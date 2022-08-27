مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي والإسماعيلي التي تقام في ملعب بتروسبورت في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي

بداية المباراة

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل مصدر من النصر لـ في الجول: عرفنا بحدوث توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف.. ولا يعاني من إصابات فيريرا يمنح 8 لاعبين راحة سلبية الإسماعيلي يعلن حجم تبرعات الجماهير لدعم النادي المصري يعلن تشخيص إصابة إلياس الجلاصي لاعبة برشلونة السابقة: فخورة بتمثيل منتخب مصر للسيدات خبر في الجول – المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الزمالك على غرامة بوطيب مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك
أخر الأخبار
عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل 19 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالهزيمة أمام هولندا 50 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول 50 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(0) بورنموث.. جووول فيرمينو يشارك في الرباعية 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من النصر لـ في الجول: عرفنا بحدوث توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف.. ولا يعاني من إصابات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا