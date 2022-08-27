استراحة الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:52
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي
بداية المباراة
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