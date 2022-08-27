مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (6)-(0) بورنموث.. دوووول بنيران صديقة

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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ق46. جووول سادس لليفربول عن طريق نيمان بنيران صديقة بعد عرضية من أرنولد

انطلاق الشوط الثاني

تبديل أول لليفربول بنزول كارفاليو بدلا من إيليوت

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووول خامس لليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك برأسية بعد ركنية نفذها روبيرتسون.

ق31. جووووول رابع لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو الذي شارك في الأربعة أهداف.

ق28. جووووول صاروخي من أليكساندر أرنولد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق18. الحارس يتصدى لتسديدة يمينية من صلاح

ق15. انطلاقة رائعة من إيليوت ويرسل عرضية أمام المرمى لصلاح ولكن الكرة تمر من أمامه.

ق5. الهدف الثاني لليفربول عن طريق إيليوت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق3. جووول أول لليفربول عن طريف لويس دياز، عرضية من روبيرتو فيرمينو يسجلها لويس دياز برأسية في المرمى

بداية المباراة

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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