مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) بورنموث.. صلاح يهدر أمام المرمى

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق18. الحارس يتصدى لتسديدة يمينية من صلاح

ق15. انطلاقة رائعة من إيليوت ويرسل عرضية أمام المرمى لصلاح ولكن الكرة تمر من أمامه.

ق5. الهدف الثاني لليفربول عن طريق إيليوت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق3. جووول أول لليفربول عن طريف لويس دياز، عرضية من روبيرتو فيرمينو يسجلها لويس دياز برأسية في المرمى

بداية المباراة

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي بجوار هالاند أمام كريستال بالاس تشكيل ليفربول – تبديل وحيد من كلوب أمام بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار صعب تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون الصفقة السادسة.. إيفرتون يتعاقد مع نيل موباي 3 سنوات
أخر الأخبار
عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالهزيمة أمام هولندا 32 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري – إنبي (0)-(0) الإسماعيلي.. بداية المباراة 32 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) بورنموث.. صلاح يهدر أمام المرمى 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من النصر لـ في الجول: عرفنا بحدوث توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف.. ولا يعاني من إصابات 55 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا