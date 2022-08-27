مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) بورنموث.. صلاح يهدر أمام المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق18. الحارس يتصدى لتسديدة يمينية من صلاح

ق15. انطلاقة رائعة من إيليوت ويرسل عرضية أمام المرمى لصلاح ولكن الكرة تمر من أمامه.

ق5. الهدف الثاني لليفربول عن طريق إيليوت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق3. جووول أول لليفربول عن طريف لويس دياز، عرضية من روبيرتو فيرمينو يسجلها لويس دياز برأسية في المرمى

بداية المباراة