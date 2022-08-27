مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

هدف جوندوجان مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي X كريستال بالاس

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ق22: جوووووووووووووول ثااااان لبالاس برأسية من يواكيم أنديرسين.

ق4: جووووووول أول لبالاس عن طريق جون ستونز بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة.

تشيلسي X ليستر سيتي

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ق13: إلغاء ركلة الجزاء بداعي وجود تسلل في البداية على هافيرتز.

ق13: ركلة جزاء لتشيلسي بداعي إعاقة تيليمانس للوفتس تشيك.

ق7: لوفتس تشيك يهدر هدفا محققا بعد عرضية زاحفة جميلة من سترلينج لكن حارس ليستر تصدى له وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي كريستال بالاس تشيلسي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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