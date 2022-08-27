هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:41

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون

تسديدة واحدة فقط احتاجها مانشستر يونايتد لتعبر الشباك ليخطف النقاط الثلاثة من أنياب ساوثامبتون.

وفاز مانشستر يونايتد على ساوثامبتون اليوم السبت بهدف دون رد في ملعب سانت ماري في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

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بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليحتل المركز السادس بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما فاز في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين لهدف.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد على مانشستر يونايتد كاسيميرو بعد انضمامه من ريال مدريد وذلك بعدما شارك في الشوط الثاني.

وأصبحت هذه هي أول مرة منذ شهر فبراير الماضي التي يحقق فيها يونايتد انتصارا خارج ملعبه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك الكثير من الفرص حتى جاءت أول تسديدة من برونو برأسية في الدقيقة 20 تصدى لها حارس ساوثامبتون.

وارتدت الكرة إلى برونو وسددها بقدمه وشتتها الدفاع وسددها أنتوني إيلانجا لكن الحارس شتتها وأخيرا سدد سكوت مكتوميناي لكن مرت الكرة لركلة ركنية.

وتبعها تسديدة من كريستيان إريكسن لكن الدفاع كان لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 32 كاد أرميل بيلا كوتشاب يسجل هدفا لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى رغم هروبه من الرقابة.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة كذلك إلى أن جاءت الدقيقة 55 حينما أرسل ديوجو دالوت عرضية من الناحية اليمنى قابلها برونو بتسديدة على الطائر بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وشارك كريستيانو رونالدو في المباراة في الدقيقة 68 بدلا من جادون سانشو.

وفي الدقيقة 81 شارك كاسيميرو بدلا من إيلانجا.

وكاد سيكو مارا يسجل هدفا رائعا بخلفية مزدوجة لكن دالوت شتت الكرة من على خط المرمى.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز صعب ليونايتد بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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