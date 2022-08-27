مؤتمر تشافي: وقعنا في أصعب مجموعة بدوري الأبطال.. ومصير أوباميانج وديباي وماركوس ألونسو

السبت، 27 أغسطس 2022 - 12:47

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن فريقه وقع في أصعب مجموعة في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

بيرناردو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ممفيس ديباي

النادي : كورينثيانز

بيير إيميريك أوباميانج

النادي : ديبورتيفو لاكورونيا

برشلونة

ووقع برشلونة في المجموعة الثالثة رفقة كل من بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "وقعنا في أصعب مجموعة لنا منذ 10 أو 12 سنة لكن علينا أن ننافس وننتصر".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات المجموعة النارية في دوري الأبطال.. متى يلتقي برشلونة وبايرن وإنتر تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك

وعن سوق الانتقالات قال: "هناك ثلاثة احتمالات قائمة وسنرى ماذا سيحدث فهناك خمسة أيام متبقية في الانتقالات".

وأردف "لا أستبعد أي شيء أو أي احتمالية بشأن بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي سواء رحيل أي منهما، هناك أشياء كثيرة من الممكن أن تحدث".

وتابع "لن نتحايل في المنافسة فنحن كنا في وضع صعب يمنعنا من تسجيل اللاعبين ولكننا نشعر بالتفاؤل بقدرتنا على تسجيل جولز كوندي استعداد للقاء بلد الوليد.

وبسؤاله عن بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي قال: "الأمل دائما موجود ولكن الأمر صعب خاصة مع تبقي أيام قليلة على نهاية السوق، أعتقد أن الأمر صعب للغاية".

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد عدم وصول أي عرض لناديه لضم اللاعب البرتغالي وأنه سيبقى في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وبسؤاله عن مارتن برايثوايت لاعب الفريق قال: "كنت صريحا معه وأبلغته منذ شهر مايو الامضي برحيله".

أما عن ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي قال: "لا أستبعد أي شيء في الانتقالات".

وأكد تشافي أنه تحدث مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق وأن المنافسة ستكون صعبة بالنسبة له بشأن المشاركة لكنه شدد في الوقت ذاته أن المدافع الإسباني يستطيع مساعدة الفريق في دور آخر وأن كل شيء سيعتمد على الفرص التي ستمنح له.

وحصد برشلونة أربع نقاط من أول جولتين له في الدوري الإسباني، ويستضيف غدا الأحد بلد الوليد في ملعب كامب نو في ثالث جولات المسابقة.

تشافي برشلونة أوباميانج بيرناردو سيلفا ديباي
نرشح لكم
رافينيا يتدرب على العشب.. ويستهدف العودة أمام بيتيس ريال مدريد يتفق مع كورتوا على البقاء حتى صيف 2028 ريال مدريد يستعيد ميليتاو وميندي تقرير: دوري أبطال أوروبا فرصة برناردو سيلفا لتجاوز وضعه الغريب في ريال مدريد قائمة برشلونة - حمزة عبد الكريم في الهجوم لمواجهة جالاتاسراي.. واستمرار غياب رافينيا في المباراة الأولى لأجيري.. فالنسيا يتعادل مع راسينج سانتاندير ماركا: ريال مدريد يستأنف ضد إنذار كوناتي أمام فياريال جوردون: هدفي ضد خيتافي يمنحي الثقة
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح يكشف رأيه في قرارات حكم مباراة القمة ساعة | الكرة المصرية
أبطال آسيا للنخبة - اللقاء تأخر ساعة.. رونالدو يحتفل بالوشاح السعودي بعد فوز النصر على فرغانة ساعة | سعودي في الجول
الأول في القرن الحالي.. كوفنتري يصعق نيوكاسل برباعية مكررة بعد 27 عاما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال آسيا للنخبة - بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح القوة الجوية برباعية 2 ساعة | آسيا
الشيبي: هدفي ليس جائزة رجل المباراة بل الفوز.. وأظهرنا شخصيتنا أمام كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد عبد العزيز: التوقف الدولي أحدث فارقا إيجابيا لـ سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: تغريم مرموش بسبب عدم التأمين على سيارته في إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
موكوينا: نسعى لزيادة عدد لاعبي بيراميدز في منتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 للمرة الرابعة.. منتخب مصر يتوج بلقب شمال إفريقيا للشباب ويحسم بطاقة التأهل القارية 2 وائل جمعة لـ في الجول: استبعاد ياسر إبراهيم وصلاح من قمة الزمالك.. وجاهزية 5 لاعبين 3 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 4 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب