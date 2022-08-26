استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) - (1) بيراميدز.. تقدم الضيوف

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

بيراميدز

يستضيف سيراميكا كليوباترا منافسه بيراميدز ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 68 نقطة فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 عرضية من عبد الله السعيد يقابلها محمد حمدي من الجهة اليسرى بضربة رأسية رائعة تهز شباك عامر عامر

ق45 رأسية خطيرة من مصطفى سعد ميسي ينقذها أحمد الشناوي حارس بيراميدز

ق38 بطاقة حمراء لسيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا بعد التدخل على فخر الدين بن يوسف

ق17 عامر عامر ينقذ فرصة هدف مؤكد من ضربة رأسية ويحولها إلى ركلة ركنية

ق12 عرضية خطيرة من أحمد توفيق ينقذها سيف تقا قبل أن تصل لفخر الدين بن يوسف

ق8 عرضية خطيرة من إسلام عيسى لاعب بيراميدز تمر جانبية

انطلاق المباراة

بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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