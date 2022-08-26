مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (3) (1) إنتر.. جوووووول الثاااااالث

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

سيتفن دي فري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو وإنتر في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة الثالثة.

إنتر في الصدارة رفقة نابولي وروما بالعلامة الكاملة، ولاتسيو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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المباراة مذاعة على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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ق 86: جوووول للاتسيو عن طريق بيدرو بعدما سدد كرة مقوسة تسكن شباك هاندانوفيتش.

ق 76: جووووووووول بووووووم.. لويس ألبرتو يسدد كرة صاروخية تسكن شباك هاندانوفيتش.

ق 51: جوووول التعااااادل... لاوتارو مارتينيز يتابع رأسية دومفريز في الشباك.

ق 47: تمريرة من لازاري إلى إيموبيلي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية يبعدها الحارس لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووول أوووول.. فيليبي أندرسون يتقدم بهدف أول من رأسية بعد كرة طولية من ميلينكوفيتش في عمق منطقة الجزاء.

ق 25: بروفيديل يمنع عرضية من دومفريز بعدما ارتطمت بأقدام الدفاع وكادت تسكن المرمى.

ق 15: عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى إيموبيلي الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم مباشرة.

بداية اللقاء

لاتسيو إنتر الدوري الإيطالي
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