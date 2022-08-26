مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو يواجه إنتر
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو وإنتر في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
ويلتقي الفريقان على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة الثالثة.
إنتر في الصدارة رفقة نابولي وروما بالعلامة الكاملة، ولاتسيو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
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بداية اللقاء بعد قليل
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