مباشر صراع الهبوط - الاتحاد (0) (1) المقاولون.. والجونة (1) (1) فيوتشر.. جووول التعااادل
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد والمقاولون العرب، والجونة ضد فيوتشر في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري.
ويتصارع المقاولون العرب والجونة على الهروب من شبح الهبوط في الأنفاس الأخيرة من المسابقة.
صراع الهبوط قبل المباراتين:
14- غزل المحلة: 34 نقطة من 32 مباراة (يواجه فاركو غدا)
15- المقاولون العرب: 32 نقطة من 32 مباراة
16- الجونة: 30 نقطة من 32 مباراة (يواجه البنك الأهلي غدا)
17- إيسترن كومباني 30 نقطة من 32 مباراة
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الاتحاد × المقاولون العرب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جووول أووول المقاولون العرب يتقدم عن طريق فاروقا نور الدين من ركلة جزاء.
ق 44: ركلة جزاء للمقاولون العرب عقب عرقلة مامادو نياس داخل منطقة الجزاء.
بداية اللقاء
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الجونة × فيوتشر
ق 86: جووول التعااادل.. عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من لؤي وائل تمنح التعادل للجونة
ق 52: جووول أووول.. مروان محسن يستغل خروج خاطئ من عماد السيد وترتطم الكرة بصدره وتسكن الشباك عقب عرضية من الجهة اليسرى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تسديدة صاروخية من نور السيد تمر بجوار القائم لجنش.
ق 10: تسديدة من إسلام محارب تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا