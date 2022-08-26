مباشر صراع الهبوط - الاتحاد (0) (0) المقاولون.. والجونة (0) (0) فيوتشر.. التهديد الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد والمقاولون العرب، والجونة ضد فيوتشر في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري.

ويتصارع المقاولون العرب والجونة على الهروب من شبح الهبوط في الأنفاس الأخيرة من المسابقة.

صراع الهبوط قبل المباراتين:

14- غزل المحلة: 34 نقطة من 32 مباراة (يواجه فاركو غدا)

15- المقاولون العرب: 32 نقطة من 32 مباراة

16- الجونة: 30 نقطة من 32 مباراة (يواجه البنك الأهلي غدا)

17- إيسترن كومباني 30 نقطة من 32 مباراة

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الاتحاد × المقاولون العرب

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا

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الجونة × فيوتشر

ق 10: تسديدة من إسلام محارب تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا