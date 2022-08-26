مباشر صراع الهبوط - الاتحاد (0) (0) المقاولون.. والجونة (0) (0) فيوتشر.. التهديد الأول
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد والمقاولون العرب، والجونة ضد فيوتشر في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري.
ويتصارع المقاولون العرب والجونة على الهروب من شبح الهبوط في الأنفاس الأخيرة من المسابقة.
صراع الهبوط قبل المباراتين:
14- غزل المحلة: 34 نقطة من 32 مباراة (يواجه فاركو غدا)
15- المقاولون العرب: 32 نقطة من 32 مباراة
16- الجونة: 30 نقطة من 32 مباراة (يواجه البنك الأهلي غدا)
17- إيسترن كومباني 30 نقطة من 32 مباراة
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الاتحاد × المقاولون العرب
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا
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الجونة × فيوتشر
ق 10: تسديدة من إسلام محارب تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا
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