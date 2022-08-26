مباشر الدوري السعودي.. اتحاد جدة (1) - (0) العدالة.. جوووول أول للضيوف

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

يستضيف نادي العدالة نظيره اتحاد جدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي تشكيلة البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة في مواجهة العدالة.

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انطلاق المباراة

اتحاد جدة طارق حامد احمد حجازي
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