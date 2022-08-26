مباشر الدوري السعودي.. اتحاد جدة (1) - (0) العدالة.. جوووول أول للضيوف

يستضيف نادي العدالة نظيره اتحاد جدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي تشكيلة البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة في مواجهة العدالة.

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ق21 لعبة مقصية من البرازيلي كورنادو ينقذها حارس العدالة

ق15 أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمهيد الكرة من حمدان الشمراني

ق9 مهند الشنقيطي يرسل كرة طولية خطيرة للبرازيلي رومارينو تتحول إلى ركلة ركنية وتضيع فرصة خطيرة.

ق7 تدخل قوي من طارق حامد على بلاسيوس محترف نادي العدالة لكن حكم المباراةت يحتسب خطأ بدون بطاقة صفراء

انطلاق المباراة