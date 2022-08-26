مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) سموحة.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

يحل سموحة ضيفا أمام مصر للمقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وهبط مصر للمقاصة رسميا بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة. تابع دقيقة بدقيقة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: فرصة لـ مصر للمقاصة عن طريق تسديدة من إسلام زيادة من خارج منطقة الجزاء لكن أبعدها الحارس عمر صلاح بشكل رائع من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 20: جووول سموحة. ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها شريف رضا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي برأسية سكنت أعلى يسار المرمى.

ق 4: فرصة خطيرة من شريف رضا لاعب فريق سموحة من جهة اليسار لكن أبعدها دفاع فريق مصر للمقاصة عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة

سموحة مصر للمقاصة الدوري المصري
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