مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) سموحة.. بداية الشوط الثاني

يحل سموحة ضيفا أمام مصر للمقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وهبط مصر للمقاصة رسميا بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: فرصة لـ مصر للمقاصة عن طريق تسديدة من إسلام زيادة من خارج منطقة الجزاء لكن أبعدها الحارس عمر صلاح بشكل رائع من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 20: جووول سموحة. ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها شريف رضا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي برأسية سكنت أعلى يسار المرمى.

ق 4: فرصة خطيرة من شريف رضا لاعب فريق سموحة من جهة اليسار لكن أبعدها دفاع فريق مصر للمقاصة عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة