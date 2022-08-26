مباشر قرعة الدوري الأوروبي - مواجهة مصرية بين كوكا ومصطفى محمد.. ولقاء قوي ليونايتد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وتنطلق قرعة الدوري الأوروبي في تمام الواحدة ظهرا.

فيما تنطلق مراسم دوري المؤتمر الأوروبي في الثانية والنصف ظهرا.

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ويشارك في الدوري الأوروبي كل من محمود حسن "تريزيجيه" مع طرابزون سبور ومصطفى محمد مع نانت ومحمد النني مع أرسنال.

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تنطلق بعد قليل مراسم قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

نهاية مراسم قرعة الدوري الأوروبي.

المجموعة الأولى: أرسنال- أيندهوفن- بودو جليمت- زيوريخ

المجموعة الثانية: دينامو كييف- ستاد رين- فناربخشه- لارنكا

المجموعة الثالثة: روما- لودوجوريتس رازجراد- ريال بيتيس- هلسنكي

المجموعة الرابعة: سبورتنج براجا- مالمو- يونيون برلين- يونيون سانت جيلويزي

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد- ريال سوسيداد- شيريف تيراسبول- أومونويا

المجموعة السادسة: لاتسيو- فينورد- ميتييلاند- شتورم جراتس

المجموعة السابعة: أولمبياكوس- كاراباج- فرايبورج- نانت

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلجراد- موناكو- فرنسفاروش- طرابزون سبور

انطلاق قرعة الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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