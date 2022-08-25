خبر في الجول – تحديد منافسي مصر في وديتي سبتمبر.. وموعد انطلاق المعسكر

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 22:51

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

استقر منتخب مصر على منافسيه الذين سيواجههما في التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على مواجهة النيجر وليبريا".

وعن موعد بدء المعسكر قال: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر بدء المعسكر بشكل مبكر عن الأجندة الدولية وسيكون في 15 سبتمبر بحد أقصى".

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وأردف "سنواجه النيجر يوم 23 سبتمبر وليبيريا يوم 27 من الشهر نفسه".

وقال الحسيني سجايري مدير منتخب النيجر لـFilGoal.com: "تلقينا اليوم كافة المخاطبات وأكد لي رئيس اتحاد الكرة الاتفاق مع مصر على ملاقاتها وديا ويتبقى فقط معرفة الموعد النهائي للقاء".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة كان ينوي مخاطبة النيجر وتوجو والسودان وليبيريا وإي سواتيني لتحديد طرفي المباراتين الوديتين المقبلتين.

مصر النيجر ليبيريا
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