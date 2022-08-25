مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا.. بداية المراسم

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

كأس نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء ليفربول وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالإضافة للإعلان عن أفضل لاعب ومدرب في القارة العجوز.

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تصنيف الفرق:

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التصنيف الأول: ريال مدريد - إنتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول - برشلونة - تشيلسي - يوفنتوس - إشبيلية - أتليتكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند - ريد بل سالزبورج - إنتر ميلان - نابولي - شاختار دونيتسك - بنفيكا - سبورتنج لشبونة - باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع: رينجرز - دينامو زغرب - مارسيليا - كوبنهاجن - كلوب بروج - سيلتيك - فيكتوريا بلزن - ماكابي حيفا.

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الأسطورة الإيطالية أريجو ساكي يفوز بكأس الرئيس بسبب إنجازاته.

انطلاق مراسم القرعة.

دوري أبطال أوروبا ليفربول صلاح ريال مدريد برشلونة
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