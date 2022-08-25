خبر في الجول - شوبير يتلقى عروض من أربعة أندية

تلقى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أربعة عروض من أندية مشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

ولعب شوبير آخر مباراتين مع الأهلي في مسابقة الدوري وحافظ على نظافة شباكه في المناسبتين.

وعلم FilGoal.com أن شوبير تلقى عروضا من أجل الحصول على خدماته الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وتقدمت أندية بيراميدز والإسماعيلي والبنك الأهلي والداخلية بعروض لضم اللاعب من الأهلي على سبيل الإعارة.

ويدرس النادي الأهلي موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء من الموافقة على إعارته أو الاستمرار.

وخاض شوبير ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم وتلقت شباكه هدفا واحدا.

إذ لعب حارس مرمى الأهلي أمام إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة 14 وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما حافظ شوبير على نظافة شباكه في آخر مباراتين في الدوري عند التعادل مع الإسماعيلي والفوز على إنبي بهدفين دون مقابل.

كما لعب حارس مرمى الأهلي مباراة في نسخة الموسم الجاري من كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف دون مقابل.

أما في كأس الرابطة فشارك شوبير في ثلاث مباريات وتلقت شباكه هدفين أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب وانتهت المباراتين بنتيجة واحدة بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما حافظ على نظافة شباكه في التعادل أمام الجونة.

وبشكل عام خاض شوبير حتى الآن 7 مباريات هذا الموسم مع الأهلي وتلقت شباكه 3 أهداف بينما حافظ في أربع مناسبات على شباك نظيفة.

ويبدأ الأهلي في الفترة الحالية دراسة موقف لاعبيه الشباب والعروض المقدمة إليهم قبل الاستعداد للموسم المقبل.