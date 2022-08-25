ماركا تكشف الجوائز المالية لـ دوري أبطال أوروبا 2022-2023

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

ساعات قليلة تفصلنا عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والجوائز المالية للأندية تعد عاملا جاذبا للأندية المشاركة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير الجوائز المالية للأندية المشاركة في دوري الأبطال.

الأندية المشاركة في دور المجموعات ستحصد 15.64 مليون يورو.

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الانتصار في دور المجموعات = 2.8 مليون يورو

التعادل في دور المجموعات = 930 ألف يورو

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 ستحصد 9.6 مليون يورو

الفرق المتأهلة لدور الـ 8 ستحصد 10.6 مليون يورو

الفرق المتأهلة لدور الـ 4 ستحصد 12.5 مليون يورو

الفريقان المتأهلان للنهائي سيحصدان 15.5 مليون يورو

الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا سيحصد 4.5 مليون يورو بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي ومليون يورو إضافية مقابل خوض المباراة.

وتصل القيمة المالية وفقا لحقوق البث بحسب التقرير لـ 300 مليون يورو.

تصنيف الفرق:

التصنيف الأول: ريال مدريد - إنتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول - برشلونة - تشيلسي - يوفنتوس - إشبيلية - أتليتكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند - ريد بل سالزبورج - إنتر ميلان - نابولي - شاختار دونيتسك - بنفيكا - سبورتنج لشبونة - باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع: رينجرز - دينامو زغرب - مارسيليا - كوبنهاجن - كلوب بروج - سيلتيك - فيكتوريا بلزن - ماكابي حيفا.

أبرز الأرقام:

- يظهر إنتراخت فرانكفورت الألماني لأول مرة في دور المجموعات بعد الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

- يتواجد خمسة أندية ألمانية في دور المجموعات لأول مرة.

- يفشل فريق تركي في الظهور بدور المجموعات لأول مرة منذ موسم 95-96.

- يتأهل فريقان اسكتلنديان إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007-2008.

دوري أبطال أوروبا
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