تقرير إسباني: يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لضم أسينسيو

يسعى مانشستر يونايتد لضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد بعد حسم صفقة انتقال كاسيميرو إلى الفريق الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم كاسيميرو إلى صفوفه لأربعة مواسم مقبلة.

وكشف موقع ريليفو الإسباني أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لريال مدريد لضم أسينسيو.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض بأكثر من 30 مليون يورو.

وأوضح التقرير الإسباني أن هناك أندية إنجليزية أخرى وإيطالية تستعد لمنافسة مانشستر يونايتد لضم أسينسيو.

وشدد التقرير الإسباني على تمسك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد باللاعب واعتماده عليه هذا الموسم.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل بشرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

وسجل أسينسيو 49 هدفا وصنع 24 مرة في 235 مباراة بقميص الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد رفض عرضا من نيوكاسل قبل انطلاق الموسم لضم أسينسيو.

وانتقل أسينسيو إلى ريال مدريد في صيف 2015 قبل أن يخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى إسبانيول ثم يعود مع الفريق حتى الآن.

وحقق أسينسيو ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، ثلاث مرات لكل منهم.