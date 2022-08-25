كاسيميرو يتحدث عن حلم الدوري الإنجليزي.. واللعب بجانب فاران ورنالدو مجددا

أعرب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد عن سعادته بالانتقال إلى الفريق الإنجليزي وحماسه الكبير لخوض تحد جديد.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانتقل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وجاءت تصريحات كاسيميرو مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد كالآتي:

تجربة مانشستر يونايتد

"متحمس جدا لتجربتي مع مانشستر يونايتد، وشعرت بمودة خاصة من الجميع منذ قدومي وهو أمر مهم بالنسبة لي".

"أعتقد أنه تحد جديد وأنا سعيد به للغاية، أشعر وكأنني أبلغ من العمر 18 أو 20 عاما".

"مانشستر يونايتد ناد لديه الكثير من التاريخ، لقد فاز بكل شيء وأتمنى مساعدة الفريق".

"لا أستطيع الانتظار للبدء مع مانشستر يونايتد، منذ المفاوضات وشعرت بالكثير من لاحب والاحترام لذلك أريد أن أبدأ في أقرب وقت ممكن".

الدوري الإنجليزي

"مانشستر يونايتد أكبر ناد في إنجلترا والحاصل على أكبر عدد من الألقاب لذلك أنا سعيد جدا بهذا الانتقال".

"الدوري الإنجليزي حلم، هو دوري رائع وعند الانتقال من المطار إلى المدينة تشعر وأن بها كرة قدم في الهواء، الاستاد أيضا يتحدث عن نفسه وتشعر وكأن الأرض تتنفس كرة قدم".

"عائلتي تتحدث الإنجليزية أفضل مني، زوجتي تريد اللغة، أريد أن أدرس اللغة وأتعلمها في أقرب وقت حتى أتمكن التعرف على ثقافتها والتحدث مع زملائي في الفريق وموظفين النادي لأظهر لهم أنني واحد منهم".

اللعب بجوار زملائه السابقين

"قبل مجيئي إلى مانشستر يونايتد تحدثت إلى فريد، هو صديق لعبت بجانبه في المنتخب بعدد كبير من المباريات وهو لاعب رائع ولذلك يلعب مع النادي ومنتخب البرازيل".

"فريد لاعب متحرك للغاية ومسدد جيد كما أنه يلعب بكلتا قدميه، هو لاعب مهم جدا وأعتقد أنه سيساعدني كثيرا في النادي".

"من دواعي سروري اللعب بجانب رونالدو وفاران مجددا، يمكنني قضاء اليوم كله للحديث عن كريستيانو فهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

"قضيت سبع سنوات تقريبا مع رونالدو في ريال مدريد، لذلك يشرفني اللعب معه مرة أخرى، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد لمساعدتهم وليساعدونني أيضا".

بداية مشواره

"مستاء لعدم لعب مباراة مهمة مثل مواجهة ليفربول، أنا متحمس جدا لتلك التجربة وأعتقد أن المشجعين سيكونون مهمين بالنسبة لنا لمساعدتنا على الفوز بالمباريات، وإذا فعلنا ذلك سنحقق الألقاب".

"أشعر أن مانشستر أكثر من مجرد مدينة فهي أمة كروية وأكثر ما أحبه في إنجلترا هو الاحترام الذي يكنه المشجعون للاعبين".

"أعتقد أن كرة القدم الإنجليزية بدنية للغاية وبلا شك صعبة للغاية، ولكن أكثر ما يعجبني في اللاعبين والحكام والمشجعين في هذا البلد أنهم عادلون".

قوة الدوري الإنجليزي

"أعلم أن الدوري الإنجليزي تنافسي، سواء كنت تلعب على أرضك أو خارجه فكل مباراة صعبة للغاية وجميع الفرق متساوية ليس فقط الفرق المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي ولكن يمكن أن يخسر الأول من صاحب المركز الأخير وهذا يعني أنها تنافسية للغاية".

"تقديم 100% في كل مباراة؟ لا بل 120%".

"رسالتي لجماهير مانشستر يونايتد أنني أريد الفوز بالمباريات والألقاب مثل كل اللاعبين وأتطلع لذلك، والآن يتعلق الأمر بالعمل الشاق وإظهار ما يمكنني فعله كلاعب كرة قدم".