ذا أثليتك: الاتفاق تم.. الفحص الطبي يفصل إيزاك عن الانضمام لـ نيوكاسل

يقترب السويدي ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد الإسباني من الوصول إلى تاينسايد من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن السويدي في إسبانيا حاليا وسيسافر إلى إنجلترا لإتمام انتقاله.

ويأمل نيوكاسل وفقا للتقرير أن يتواجد إيزاك أمام ولفرهامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ووافق نيوكاسل على طلبات النادي الإسباني من أجل التخلي عن اللاعب والتي تصل إلى 71 مليون يورو.

وسيصبح إيزاك هو التعاقد الأغلى في تاريخ نيوكاسل في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي بذلك المبلغ.

اللاعب كان قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال لأرسنال.

إيزاك شارك مع ريال سوسيداد في 105 مباراة منذ انتقاله للفريق قادما من بوروسيا دورتموند وخلالهم تمكن من تسجيل 33 هدفا.

وبقميص منتخب السويد سجل إيزاك 9 أهداف في 37 مباراة.

وسيصبح إيزاك الصفقة الرابعة لنيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من نيك بوب وسفين بوتمان ومات تارجت.