مباشر أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. مشاركة تريزيجيه

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

طرابزون سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور التركي وكوبنهاجن الدنماركي في إياب تحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كوبنهاجن بهدفين لهدف.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

---------------------

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق66: تريزيجيه يشارك بدلا من عبد القدير عمر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: التعادل السلبي مازال مستمرا بين الفريقين.

ق20: رأسية من كورنليوس لاعب طرابزون لكن حارس كوبنهاجن تصدى له وحولها لركلة ركنية.

ق7: فرصة خطيرة لطرابزون ولكن تسديدة دجانيني تصدى لها حارس كوبنهاجن.

انطلاق المباراة.

طرابزون سبور كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون أمام كوبنهاجن في أبطال أوروبا تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يضع قدما في دور المجموعات أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن انتهت تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (2) (1) طرابزون.. نهاية المباراة تريزيجيه في قائمة طرابزون لأول اختبار بدوري أبطال أوروبا تصفيات دوري أبطال أوروبا - بنفيكا يتأهل لمواجهة دينامو كييف وأيندهوفن يقصي موناكو تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في دوري أبطال أوروبا تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن
أخر الأخبار
اسكواش - تأهل سبعة مصريين إلى الدور الثاني من بطولة زد المفتوحة 21 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر ناري لـ سواريش: لن أجيب على الأسئلة.. ونعرف حجم الأهلي الذي سيفوز بكل شيء 27 دقيقة | الكرة المصرية
فييرا يتغيب عن مؤتمر الأهلي وإنبي لشعوره بدوار 31 دقيقة | الكرة المصرية
النيجر لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من مصر لمواجهتها وديا.. ولكن 39 دقيقة | الكرة المصرية
بشباك نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي.. الأهلي يهزم إنبي بثنائية 55 دقيقة | الكرة المصرية
محمد محمود يسجل لأول مرة بقميص الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية ساعة | ميركاتو
عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة