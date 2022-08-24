استراحة أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. تعادل سلبي مستمر
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور التركي وكوبنهاجن الدنماركي في إياب تحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كوبنهاجن بهدفين لهدف.
ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق30: التعادل السلبي مازال مستمرا بين الفريقين.
ق20: رأسية من كورنليوس لاعب طرابزون لكن حارس كوبنهاجن تصدى له وحولها لركلة ركنية.
ق7: فرصة خطيرة لطرابزون ولكن تسديدة دجانيني تصدى لها حارس كوبنهاجن.
انطلاق المباراة.
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