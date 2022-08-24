بتعادل أمام الإسماعيلي.. إيسترن كومباني يُعقد حظوظه في الدوري

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - إيسترن

تعقدت حظوظ إيسترن كومباني في البقاء بالدوري المصري بعد التعادل أمام الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية.

وتعادل الفريفان بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ولايزال مصير إيسترن كومباني في خطر متبقي له مباراتين، البنك الأهلي على ملعبه والأخيرة سيلعب الزمالك على استاد القاهرة.

ترتيب مثلث الهبوط الحالي:

المقاولون العرب: 32 نقطة.

الجونة: 30 نقطة.

إيسترن كومباني: 30 نقطة.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة مبتعدا عن المصري بفارق نقطة في المركز العاشر.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأ الإسماعيلي بتهديد مرمى إيسترن كومباني سريعا في الدقيقة 7 عن طريق أحمد مصطفى بعد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت من جانب القائم.

وواصل الإسماعيلي التسديد على مرمى إيسترن تلك المرة عن طريق أحمد مدبولي لكنها شتتها مدافع كومباني داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 22.

وشهدت الدقيقة 25 أول أهداف اللقاء عن طريق محمد الشامي بعد تمريرة من محمد مدبولي الذي يسددها الأول في الشباك.

وجاءت أول محاولات إيسترن عند الدقيقة 33 عن طريق عماد ميهوب لكن يتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم.

وحاول ميهوب من جديد عند الدقيقة 41 بعد انفراد تام الذي سدد كرة لكنها ارتطمت بمحمد نصر مدافع الإسماعيلي لتنتهي الخطوة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أحمد متعب المهاجم البديل بعد كرة ارتطمت بالمدافع ثم عادت إليه من جديد ثم إلى الشباك.

وحاول الإسماعيلي إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 69 عن طريق محمد مخلوف لكن ارتطمت في المدافع.

ورد إيسترن عن طريق ميهوب بكرة رأسية لكنها وصلت سهلة عند أحمد عادل حارس المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

الإسماعيلي إيسترن كومباني الدوري المصري
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