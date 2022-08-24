مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) إنبي.. صلاح محسن يهدر هدفا محققا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

محمد فخري - الأهلي ضد إنبي

يستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

ق79 صلاح محسن يهدر هدفا محققا

ق77 مصطفى شوبير يتألق أمام تسديدة إيبوكا

ق74 تسديدة قوية من ميكيسوني ولكن أعلى العارضة

ق71 جووووول لويس ميكيسوني يسجل من تسديدة قوية

ق70 أحمد عبد القادر يراوغ مدافع إنبي ويسدد ولكن يتألق عبد العزيز البلعوطي

ق69 العارضة تتصدى لتسديدة مصطفى شلبي من ركلة جزاء

ق67 ركلة جزاء لإنبي

ق65 تسديدة من زياد كمال ولكن سهلة في يد مصطفى شوبير

ق54 نزول الثلاثي ميدو نبيل وميكيسوني وصلاح محسن بدلا من نصير ورأفت خليل وأحمد سيد غريب

ق47 القائم الأيمن ينقذ مرمى مصطفى شوبير من تسديدة إيبوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة أرضية من مصطفى شلبي على يمين مصطفى شوبير ولكن بجوار القائم

ق36 تسديدة من مصطفى شلبي من ركلة حرة ولكن بجوار القائم الأيمن

ق31 تسديدة قوية من أحمد العجوز ولكن أعلى العارضة

ق19 سقوط رأفت خليل ومطالبات بركلة جزاء

ق18 تسديدة من مصطفى شلبي من خارج منطقة الجزاء ويتصدى شوبير

ق4 بطاقة صفراء أحمد العجوز

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي إنبي
نرشح لكم
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه في الجول يكشف - ماذا يدور على طاولة اجتماعات الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي الأهلي: اجتماعات مكثفة بين الخطيب ولجنة التخطيط والقرارات بنهاية الدوري بتعادل أمام الإسماعيلي.. إيسترن كومباني يُعقد حظوظه في البقاء تشكيل إنبي - إيبوكا ومصطفى شلبي يقودان الهجوم أمام الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية 18 دقيقة | ميركاتو
عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. هجوم تركي 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة