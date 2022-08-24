مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة

يستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

انطلاق المباراة