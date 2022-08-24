مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - إنبي

يستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.

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انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي إنبي
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