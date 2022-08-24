مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:26
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.
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انطلاق المباراة
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