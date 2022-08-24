انتهت في الدوري - الأهلي (2)-(0) إنبي.. نهاية المباراة

يستضيف الأهلي فريق إنبي على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.

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نهاية المباراة

ق90 جوووول محمد محمود يتابع تسديدة زياد طارق بهدف داخل مرمى إنبي

ق87 شوبير يتألق مجددا أمام تسديدة زياد كمال

ق79 صلاح محسن يهدر هدفا محققا

ق77 مصطفى شوبير يتألق أمام تسديدة إيبوكا

ق74 تسديدة قوية من ميكيسوني ولكن أعلى العارضة

ق71 جووووول لويس ميكيسوني يسجل من تسديدة قوية

ق70 أحمد عبد القادر يراوغ مدافع إنبي ويسدد ولكن يتألق عبد العزيز البلعوطي

ق69 العارضة تتصدى لتسديدة مصطفى شلبي من ركلة جزاء

ق67 ركلة جزاء لإنبي

ق65 تسديدة من زياد كمال ولكن سهلة في يد مصطفى شوبير

ق54 نزول الثلاثي ميدو نبيل وميكيسوني وصلاح محسن بدلا من نصير ورأفت خليل وأحمد سيد غريب

ق47 القائم الأيمن ينقذ مرمى مصطفى شوبير من تسديدة إيبوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة أرضية من مصطفى شلبي على يمين مصطفى شوبير ولكن بجوار القائم

ق36 تسديدة من مصطفى شلبي من ركلة حرة ولكن بجوار القائم الأيمن

ق31 تسديدة قوية من أحمد العجوز ولكن أعلى العارضة

ق19 سقوط رأفت خليل ومطالبات بركلة جزاء

ق18 تسديدة من مصطفى شلبي من خارج منطقة الجزاء ويتصدى شوبير

ق4 بطاقة صفراء أحمد العجوز

انطلاق المباراة